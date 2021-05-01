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Общество

Опубликовано расписание работы передвижного ФАПа в Великолукском районе в мае

Фото ПАИ.

Сформирован график работы мобильного передвижного ФАПа в мае 2021 года, сообщила газета «Наш путь» Великолукского района.

4 мая  ФАП будет в деревне Каменка Лычевской волости (возле магазина Великолукского райпо);

5 мая – у деревни Макоедово, Плетеньки Лычевской волости (в центре деревень);

7 мая – деревня Букино Лычевской волости - повторная вакцинация от коронавируса  (возле магазина Великолукского райпо). 

11 мая – деревня Гвоздово Переслегинской волости – повторная вакцинация от коронавируса (возле магазина Великолукского райпо);

14 мая – деревни Сапроново, Мартьяново Пореченской волости (в центре деревень);

17 мая – деревня Поречье Пореченской волости (возле магазина Великолукского райпо);

19 мая – деревня Русаново Переслегинской волости –  будет производиться диспансеризация (возле Центра социальной реабилитации);

21 мая – деревни Жигари, Борисоглеб Пореченской волости (в центре деревень);

24 мая – деревня Баландино Шелковской волости (возле ФАПа);

26 мая – деревня Плаксино Лычевской волости – вакцинация от коронавируса (возле ФАПа);

27 мая – деревни Задежа, Аничково Лычевской волости (в центре деревень).

Прием будет вести  фельдшер Наталья Кухарева, акушерка Елена Цветкова, рентген-лаборант Елена Бондарева.

Во время работы специалистов ФАПа желающие могут сделать флюорографию и ЭКГ, сдать кровь на анализы, женщины могут сделать маммографию.

 

 

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