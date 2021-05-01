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Стало известно расписание богослужений во время пасхальной недели в Псковских храмах

Стало известно расписание богослужений на пасхальную неделю в Псковских храмах, сообщается  в insagramm- аккаунте Псково-Печерского монастыря.

1 мая. Освящение куличей и пасок на паперти Михайловского храма с 13-00 до 19-00.
Святые врата закрываются в 19-00 и открываются в 22-00.
 2 мая.  Пасхальная полунощница в 23-15. По окончании: Утреня и Божественная литургия.
- в Михайловском соборе;
- в Сретенском храме;
- в Успенском храме.
Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00.
Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18-00. Светлая седмица. Сплошная.

3 мая. Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40.
Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18-00.
 
4 мая. Утром: Ранняя литургия в Сретенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40.Поздняя литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. По окончании: Крестный ход вокруг Михайловского храма.
Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18-00.
 
5 мая. Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. Вечером: Богослужение с полиелеем в Михайловском храме в 18-00.
 
 6 мая. Утром: Ранняя литургия в Сретенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40.Поздняя литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. По окончании: Крестный ход вокруг Михайловского храма.
Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18-00.
 
7 мая. Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. По окончании: Крестный ход на кладезь - малое освящение воды.Вечером: Богослужение с полиелеем в Михайловском храме в 18-00.
 
 8 мая. Утром: Ранняя Божественная литургия в Сретенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40. По окончании: раздача Артоса.
Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. По окончании: раздача Артоса.
Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.

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