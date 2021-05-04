Как в Пскове пройдут ЕГЭ, ОГЭ, выпускные и зачисление в первый класс - в интервью с Анной Кузыченко

14:53, 04 мая 2021, ПАИ

Как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в этом году, в каком формате пройдут выпускные вечера, как будут зачисляться дети в первые классы - в медиацентре ПАИ рассказала начальник Управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко.

- Когда заканчивается этот учебный год? Все ли классы уйдут на летние каникулы вовремя? И сколько выпускников будет в 9-х и 11-х классах?

- Каких-то глобальных изменений по срокам окончания учебного года не предвидится, у нас нет никаких правовых оснований для этого. Поэтому 24-25 мая традиционно для выпускников 11-х классов пройдут последние звонки. До 30-го мая мы завершаем учебную программу в остальных классах, кроме 9-го. И благополучно в конце мая наши школьники уходят на летне-оздоровительный период.

- Отразятся ли объявленные нерабочими дни с 4-го по 7-е мая на учёбе?

- Нет, мы проговорили это со всеми руководителями образовательных организаций. Дни с 4-го по 7-е мая являются нерабочими. Никакой образовательный процесс в школах и дошкольных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования вестись не будет. И эти дни не изменят продолжительность учебного года. Просто будут пересмотрены учебные программы, чтобы дети успели и материал учебный изучить, и уйти вовремя на каникулы.

- Сколько выпускников в этом году в 9-х и 11-х классах?

- Цифры практически традиционные, подвижки совсем небольшие каждый год. Из 11-х классов мы выпускаем в этом году 1270 учеников, а в 9-х классах это 2229 человек.

- Как будет проходить в этом году единый государственный экзамен? Когда одиннадцатиклассники начнут их сдавать и в каких случаях ЕГЭ можно не сдавать?

- Каждый год традиционная форма ЕГЭ претерпевает некие изменения и новшества. В этом году единый государственный экзамен и для 9-х, и для 11-х классов пройдёт всё так же с ограничительными мероприятиями: со средствами индивидуальной защиты, термометрией, социальной дистанцией и ограничением количества детей в классе.

В 9-м классе у нас 2272 человека, которые будут сдавать выпускные экзамены. 125 из них – это детки с определёнными заболеваниями, с ограниченными возможностями здоровья, имеющие диагнозы, которые будут сдавать упрощённую форму ОГЭ. И зачастую они будут сдавать их на дому, то есть пункты проведения будут дома.

Количество обязательных экзаменов для 9-х классов сокращено до двух

На сегодняшний день все участники ГИА уже занесены в единую базу. И новшество этого года – количество экзаменов, которые должны сдавать девятиклассники, сокращено до двух. Это два обязательных экзамена – русский язык и математика. Те дети, которые будут сдавать упрощённую форму в связи с объективными обстоятельствами, вправе сдать один экзамен.

Сдаётся экзамен с участием общественных наблюдателей, под видеонаблюдением – это уже ни для кого не должно становиться новшеством или неизвестностью. Теперь и 9-е, и 11-е классы сдают итоговую аттестацию под видеонаблюдением. Сдаются экзамены у девятиклассников с 24-го по 28-е мая.

Новшество в ЕГЭ

Новшество 11-х классов – сдача информатики. Если раньше информатику сдавали с помощью печатных материалов и выбирало информатику всего 80 человек на весь город, то в этом году информатика сдаётся на компьютерах. Сдавая экзамен по информатике на компьютере, ребёнок вправе выбрать ту платформу и программное обеспечение, на котором он привык работать. Нам кажется, что сдача информатики в такой форме, с помощью компьютера, привела к росту числа сдающих этот экзамен. Если в прошлом году это было 80 человек, то в этом – 176. То есть увеличение практически в два раза.

- Как из-за ограничительных мер будет организовано питание и питьё детей?

- Точно так же, как и в прошлые годы, мы рекомендуем всем детям брать бутылочку воды и плитку шоколада. На каждом пункте проведения ЕГЭ мы обеспечим питьевой режим, это не обсуждается.

Вода и шоколадка обязательны

- Иногда мы сталкиваемся с ситуацией, когда выпускник уверен в себе и у него нет ни воды, ни кусочка шоколада, который бы его поддержал, а затем наступает час икс в 10:00, и стрессовая ситуация зажимает ребёнка, который всегда был успешен. Поэтому нужно заранее об этом думать и брать с собой. Пусть не пригодится, пусть мы с вами это всё оставим, но, чтобы подкрепиться ребёнок обязательно мог.

Популярные предметы

- Все обязательно сдают русский язык. Базовую математику в этом году мы не сдаём, сдаём только профильную. Это 574 человека, то есть практически половина. Ну и, конечно, в лидерах всегда обществознание. Практически 700 одиннадцатиклассников сдают обществознание.

Дальше в рейтинге идёт физика. Здесь надо отметить сильный Технический лицей, Гуманитарный лицей, 4-й лицей. Рядом история, биология. В среднем их сдают 250-270 человек.

Догоняет их химия. Это как раз лицей «Развитие», Гуманитарный лицей и 20-я школа – это три школы, которые позиционируют себя в подготовке наших врачей.

20-я школа третий год подряд демонстрирует стобалльников по химии. Очень сильный предметник, который выводит наших детей для поступления в достойные вузы.

Детям сложно выбрать предметы для сдачи

- Чтобы изменить выбранные для сдачи предметы, должна быть очень серьёзная причина. И согласование проходит очень долго, на федеральном уровне. К сожалению, сейчас мы слышим от многих родителей, что вот мы передумали, у нас не получается, можно ли поменять. Многие говорят, что нет, это не наше, мы это поняли. Но это говорят родители. Дети зачастую только после 1-го курса начинают понимать, его это или не его.

В каких случаях ЕГЭ можно не сдавать

- Так могут поступить те, кто решил, что не будет поступать в высшие учебные заведения. У нас есть такие выпускники в этом году. Порядка 125 человек не планирует в этом году поступать в высшие учебные заведения и уходят либо в армию, либо сразу в свою профессиональную деятельность. Сразу скажу, что в основном это выпускники вечерней школы. Они напишут контрольные работы и получат школьные аттестаты.

Если они потом передумают, то им точно так же нужно будет зарегистрироваться в нашей базе и сдавать ЕГЭ. Но это будет возможно только через год.

Последний звонок и выпускной вечер пройдут внутри своего класса

- Последние звонки будут однозначно, но в другом формате, не в котором мы привыкли. Псков традиционно устраивал шествие выпускников, они проходили от Кремля до Зелёного театра. Это было масштабно и красиво, но таких массовых мероприятий не будет точно, мы это понимаем.

24-25 мая пройдут последние звонки в рамках конкретного класса каждой школы. Если комплектация класса и погода позволят провести последний звонок на улице, например в школе два 11-х класса по 20 челове, и территория школы позволяет всех выстроить на линейку с соблюдением всех необходимых норм, то тогда последний звонок пройдёт для всей параллели.

Но школы-тысячники, которые выпускают по три 11-х класса, в которых по 30 с лишним человек, будут проводить последние звонки не по параллелям, а по классам. Нужно быть готовыми к тому, что в 10:00 будет последний звонок для 11-го «А», в 11:00 для 11-го «Б», а в 12:00 для 11 «В». К сожалению, нас вынуждает к этому та ситуация, в которой мы находимся уже целый год.

Каждый класс попрощается с педагогическим составом своей школы, никаких праздничных массовых мероприятий на территории школы проводиться не будет. После этого ученики вправе провести какое-то своё мероприятие за территорией школы. 24-го, 25-го мая – последние звонки. А 31-го мая – первый день сдачи ЕГЭ.

Выпускные пройдут практически в таком же формате. Это будет торжественная обстановка, но опять же, скорее всего, по классам. Мы будем надеяться, что погодные условия позволят нам провести их на улице, значит, больше шансов, что это будет вместе несколько классов. Вручение аттестатов, поздравление, зачитают приказ об отчислении из школы - и на этом всё. Праздничных массовых мероприятий на территории школы быть не может.

Присутствие родителей остаётся под вопросом

Возможность присутствия родителей пока под вопросом, обсуждается, говорить об этом будет актуально примерно за две недели до торжественных дат. Потому что всё будет зависеть от решения штаба, от обстановки, которая будет складываться, и так далее.

Могу сказать, что в этом году мы уже отказались от вручения медалей нашим выпускникам в зале ГКЦ.

Школы чётко понимают, что они не могут быть инициаторами выпускных вечеров. Школа – это образовательная организация, в рамках которой существуют запреты. Как со стороны Министерства просвещения, где чётко прописано, что никаких массовых мероприятий до 1 января 2022 года, так и со стороны Роспотребнадзора, как федерального, так и нашего регионального уровня.

- А если родители захотят сделать подарок своим детям и отвезти их в какой-то ресторан или загородный дом?

- Это исключительно решение родителей и той стороны, которая будет принимать. То есть ответственность будет на принимающей стороне. Это может быть кафе как в черте города, так и за ней или какая-либо база. Предприниматель должен чётко понимать, какую ответственность он может понести в соответствии с актуальными мерами санэпидобстановки, которые будут на момент проведения мероприятия. Задача родителей - подумать о безопасности своих детей с учётом того, что ЕГЭ закончится, а дальше необходимо будет определяться с поступлением, с поездкой для многих в другие регионы, с подачей документов.

Фотографы на выпускных запрещены

- Есть рекомендации Министерства просвещения, есть методические рекомендации Роспотребнадзора, которые нам говорят о том, что посторонние люди, не имеющие отношения к образовательному процессу, не могут находиться в образовательной организации. Это тот момент, который мы с 1-го сентября должны были внедрить, когда перестали пускать родителей в школу.

Если вы помните, первая неделя сентября была тяжёлая, особенно для родителей первоклассников, потому что был чёткий запрет: детей оставляли возле входа, и ребёнок уходил действительно в самостоятельное плавание по этой школе. Родители после школы ждут своих детей возле учреждения. То же относится и к фотографам.

3100 первоклассников ожидается в Пскове в этом году

- C 1-го апреля начался период, когда подаются документы в первый класс. Во многих школах, это школы Завеличья и Центра, места в первый класс закончились уже на первой неделе. Это не значит, что кто-то не пойдёт в школу в этом году, мы решим этот вопрос, и каждому ребёнку будет предоставлено место. Мы знаем, что из садов у нас выпускается 3100 детей. Ушло 1270 из школ, а придёт 3100 детей. То есть две тысячи мы не знаем пока, куда рассадить, но тем не менее все, однозначно, пойдут в первый класс.

36-й ребёнок в классе

Мы давно уже забыли о классах по 25 человек. Если в прошлом году у нас было 34 человека в классе, то в этом мы видим, что родители согласны, чтобы ребёнок был 36-м. Мы знаем, что многие школы освобождают классы от мебели, стоящей в конце класса, в которой учитель хранит литературу. У нас больше нет возможности «бездарно» тратить площадь, поэтому мы выносим шкафы, закупаем парты и сажаем детей. Мы раньше сдавали на безвозмездной основе помещения музыкальным школам, школам искусств, чтобы деткам не ездить в другую часть города, а заниматься здесь. Но теперь мы сворачиваем эту практику.

Что делать, если в нужной школе мест нет

Наверное, надо сказать о проблемах, которые мы сейчас уже видим. Это традиционно Завеличье, в Центре это 47-я школа... Поступают звонки от зарегистрированных на территории 47-й школы о том, что мы пришли подавать заявление, а нам говорят, что мест нет. На Завеличье в лицее «Развитие» мест нет, 10-я школа – мест нет, Инженерно-лингвистическая гимназия – мест нет… Список можно продолжать до бесконечности. Запсковье – то же самое… 22-я школа – мест нет.

Ситуация в этом году усложнилась тем, что законодательно мы раньше понимали, что дети в первый класс пойдут в закреплённую на своей территории школу. Теперь мы знаем, что братья и сёстры тех детей, которые уже учатся в определённой школе, должны быть в обязательном порядке приняты в эту же школу. А дети, которые сейчас в 10-х, 11-х классах, они попали в школу, когда ещё не было закрепления по району. И мы обязаны предоставить семье место в этой школе.

Приём продлится до 6-го июля, и нам нужно срочно выявить тех, кто живёт на закреплённой территории.

Почему живущие рядом с инженерно-лингвистической гимназией не могут туда попасть

Отдельная тема из года в год – Псковская инженерно-лингвистическая гимназия. С 2017 года, как открылась новая школа… Все знают проблему, когда школа находится на территории района, а относится к городу. Вокруг идёт активнейшая застройка, сегодня школу не видно из-за домов. Когда мы начинали строить школу, там было только поле, а теперь она в колодце между домами.

Молодые родители видят из своих окон замечательную новую школу и стремятся к тому, чтобы попасть туда. Но мы каждый год говорим о том, что, к сожалению, по законодательству улицы вокруг гимназии, это улицы Егорова, Завеличенская, Балтийская, Пражская, относятся к району. И соответственно дети, которые зарегистрированы на этих улицах, должны пойти по закону в Родинскую, Неёловскую, Моглинскую школы. Это была определённая хитрость застройщика, мы всегда об этом говорим, что за слова, которые прозвучали в рекламе застройщика, не несёт ответственность управление образования. Только дети с городской пропиской имеют право поступать в Инженерно-лингвистическую гимназию, именно с пропиской, а не регистрацией.

Псковские родители хитрят, чтобы записать ребенка в школу

Хочу обратиться к родителям, которые идут на хитрость… В этом году мы видим ситуацию, что родители сделали временную регистрацию на три месяца на улицах, закреплённых за Инженерно-лингвистической гимназией. Сейчас это уже 32 ребёнка. По закону между регистрацией и пропиской нет разницы, но хочется призвать к совестности и порядочности наших граждан. Мы набрали целый класс тех, кто не зарегистрирован на улицах, закреплённых за этой школой, а сейчас появляются родители и дети, у которых старшие ходят в эту школу или кто действительно закреплён и знает, что по закону он до 6-го июля может подать документы. А мы не знаем, куда их посадить, как принять и что делать с этими детьми.

Это очень грустная ситуация, потому что в прошлом году в Инженерно-лингвистической гимназии мы отказались от помещения для учительской, чтобы открыть там класс. Сегодня мы обсуждаем вопрос, что нужно закрыть там библиотеку и вместо неё тоже оборудовать помещение для первого класса. В прошлом году мы построили в коридоре перегородки, чтобы оборудовать дополнительный зал для питания детей начальной школы, потому что в обычном зале столовой они не помещались.

Очереди в детские сады уменьшились

- По обращениям на сайт губернатора или в его Instagram-аккаунт, мы видим уже снижение накала социальной напряжённости с точки зрения очерёдности в дошкольные учреждения. Конечно, очередь определённая есть, но она немножко трансформировалась. В этом году в сады пойдёт 1526 детей, а в ясли пойдут 1330 детей. У нас наконец-то увеличилось количество ясельных мест, благодаря участию региона в национальном проекте «Демография». Все мы с вами видим, какие хорошие, шикарные сады построены. Открылся в Борисовичах сад на 140 мест, заканчивается строительство детского сада на Алёхина на 270 мест.

Многие родители отказываются отдавать ребёнка в садик

К сожалению, у нас остаются родители, которые не попадают, например, в льготные категории, но хотели бы выйти на работу… Пока мы не всегда можем предоставить им места, но здесь не нужно отчаиваться, я призываю отправлять ваши заявления в управление образования по электронной почте, на сайте есть образец. Многие льготные категории граждан отказываются, не идут в сад.

Пандемия очень изменила сознание людей. Если раньше люди с года готовы были отдать ребёнка в сад, то в этом году мы увидели чёткую тенденцию, что 2-2,5 года дома становится нормой. В этом году сады работали с загрузкой 65-70 процентов.

Не для всех школ можно построить стадион

- То, что касается маленьких школ, действительно, у них нет технических условий. 2-я школа точно так же для нас является болью, и мы пытались привязать туда стадион и посадить какую-либо спортивную площадку, но пока никак. Работа идёт в очень простом, но, я считаю, правильном направлении – воркаут-площадки.

С инвентарём всё намного хуже. Наша задача на сегодня – это скорее сохранение того, что есть. Материально-техническая база спортзалов не обновлялась достаточно давно. Если бы это была какая-то программа, то это было бы гораздо проще, но программы существуют только для спортзалов сельских школ.

Что делать, если ребёнок не хочет есть в столовой

- С 1-го сентября была запущена система, когда через «Госуслуги» каждый родитель может подать жалобу на питание в своей школе, указав проблему. Мы выезжали, разбирались по каждой жалобе. Основной объём жалоб сводился на то, что питание холодное. Везде мы решили эту проблему по-разному, исходя из технических условий.

Я хочу отметить, что количество жалоб снизилось. Весь административный персонал выведен в столовую, чтобы мониторить, как дети едят, что едят, почему не едят, каков индекс несъедаемости. Когда мы увидели, что индекс несъедаемости квашеной капусты и сосисок сумасшедший, то мы убрали это из меню.

Качество продуктов очень жёстко контролируется Роспотребнадзором. Есть отдельные случаи, когда поставщик недорабатывает, я говорю об этом честно и открыто, и мы с поставщиком это отрабатываем, лично приезжая в школы.

В каждой школе создан родительский контроль, и раз в месяц любой родитель имеет право в составе него пройти посмотреть, в каких условиях кормят детей, чем кормят.