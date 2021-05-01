25-летний мужчина пострадал в результате ДТП в Куньинском районе

19:28, 01 мая 2021, ПАИ



Фото: ОГИБДД Великолукского района



Фото: ОГИБДД Великолукского района



Фото: ОГИБДД Великолукского района





25-летний мужчина пострадал в результате ДТП в Куньинском районе Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Пламя» Куньинского района.

Сегодня около 6 часов утра на 433 километре автодороги М-9 «Балтия» произошло ДТП. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf-5 не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир. Мужчине оказана медицинская помощь. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.