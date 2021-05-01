Пятнадцать поисковиков из Черновской волости получили медали

19:27, 01 мая 2021, ПАИ

Юбилейная 10-ярайонная Вахта Памяти проходит в Черневской волости, пишет «Гдовская заря». Бойцы и командиры поискового отряда «Неизвестный солдат» работают на том самом месте у деревни Залюбовье, где был первый бой за Гдовщину с 12 на 13 июля 1941 года под командованием Леонида Баркова.

Сегодня к ребятам приехали гости, чтобы пожелать успешного поиска, ведь они нацелены найти останки 13 красноармейцев, погибших в том бою. Пятнадцать лучших поисковиков получили медали за найденных воинов в 2015 году 191 стрелковой дивизии в деревне Луг, что за Самолвой. Передали медали в Гдовский район из совета ветеранов 191 дивизии.