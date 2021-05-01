В Псковской области появился сиреневый сад памяти Победы
Ещё один появился в Псковской области в преддверии самого главного праздника россиян — Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками, рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Гдовская заря».
На улице Вокзальной ребята вместе с представителями районной администрации, редакции районной газеты, городского поселения, а также с гостями из областного центра посадили сиреневую аллею. За саженцы организаторы акции благодарят Николая Теслю и Владимира Кузя. Кстати они и сами приняли участие в посадке сирени.
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