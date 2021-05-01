Стало известно, как будет работать псковская городская поликлиника в майские каникулы

20:25, 01 мая 2021, ПАИ

Стало известно, как будет работать псковская городская поликлиника в майские каникулы. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе медучреждения.

02 мая 2021 – по графику воскресного дежурства (приём терапевта, врача-акушера-гинеколога, вакцинация против covid-19 по предварительной записи) с 08.00 до 15.00

03 мая 2021 – по графику праздничного дежурства (приём терапевта, врача-акушера-гинеколога, вызовы, бригады-covid-19, вакцинация против covid-19 по предварительной записи) с 08.00 до 15.00

04 мая 2021 – 07 мая 2021 года - рабочие дни с 08.00 до 16.00, оказание первичной врачебной, первичной специализированной и неотложной медицинской помощи, согласно имеющейся предварительной записи

08 мая 2021 – по графику рабочей субботы (приём терапевта, врача-акушера-гинеколога, врача-хирурга, вызовы, бригады-covid-19, вакцинация против covid-19 по предварительной записи) с 08.00 до 15.00

09 мая 2021 – по графику праздничного дежурства (приём терапевта, врача-акушера-гинеколога, вакцинация против covid-19 по предварительной записи) с 08.00 до 15.00

10 мая 2021 – по графику праздничного дежурства (приём терапевта, врача-акушера-гинеколога, вызовы, бригады-covid-19, вакцинация против covid-19 по предварительной записи) с 08.00 до 15.00