Автомобиль улетел в канаву в Бежаницком районе

06:17, 02 мая 2021, ПАИ

1 мая около 22:00 автомобиль съехал в кювет вблизи деревни Китово. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Сельская новь».

По предварительной информации, водитель легковой автомашины на закруглении автодороги не справился с управлением и съехал в придорожную канаву.

В результате ДТП транспортное средство опрокинулось на бок. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.