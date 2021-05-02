Автомобиль улетел в канаву в Бежаницком районе
1 мая около 22:00 автомобиль съехал в кювет вблизи деревни Китово. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Сельская новь».
По предварительной информации, водитель легковой автомашины на закруглении автодороги не справился с управлением и съехал в придорожную канаву.
В результате ДТП транспортное средство опрокинулось на бок. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.
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