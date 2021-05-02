Территорию братского захоронения на улице Железнодорожной привели в порядок росгвардейцы в Пскове

17:28, 02 мая 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» благоустроили территорию у монумента на улице Железнодорожной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Здесь в июле 1941 года немецко-фашистские захватчики устроили концлагерь. За время существования лагеря нацистами было убито более 50 тысяч советских граждан.

В 1966 году на месте братского захоронения установлен монумент, на котором выбиты слова: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в 1941–1945 годах. Здесь захоронены более 50 тысяч советских граждан, погибших от рук гитлеровских фашистов в годы Великой Отечественной войны».