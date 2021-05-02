Иван Ветхопещерник наступил по народному календарю

10:00, 02 мая 2021, ПАИ

2 мая по народному календарю наступил день Ивана Ветхопещерника. Об этом пишет портал calend.ru.

О преподобном Иоанне Ветхопещернике (Палеолаврите) (вторая половина VIII − начало IX века) сохранилось много сведений.

Согласно одному из церковных текстов середины XVI века, Иоанн c самого детства стремился к иноческой жизни — «от младых ногтей божественою любовию уязвлен, и Богоу прилепився». Он отправился в Палестину. Всю свою жизнь преподобный провёл в пустыне, в основанной преподобным Харитоном Древней (Ветхой), или Суккийской, лавре, где предавался аскетическим подвигам. Скончался преподобный Иоанн в монастыре, «добре свершив всякую добродетель».

На иконах преподобный Иоанн Ветхопещерник обычно изображается в виде старца с седыми волосами и длинной, раздвоенной на конце бородой, в монашеских одеждах, со свитком в руке.

На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!» После этого ткань расстилали на земле, клали на неё пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй и в благодарность за подарки уродила в изобилии лён и коноплю. Такой обряд назывался «одеть весну в новину».