Росгвардия обеспечила безопасность на пасхальных мероприятиях в Псковской области
В ночь на 2 мая сотрудники ОМОНа и подразделений вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией обеспечили охрану правопорядка и безопасность граждан при проведении пасхальных мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено, отметили в управлении Росгвардии по региону.
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