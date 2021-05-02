Росгвардия обеспечила безопасность на пасхальных мероприятиях в Псковской области

17:57, 02 мая 2021, ПАИ

В ночь на 2 мая сотрудники ОМОНа и подразделений вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией обеспечили охрану правопорядка и безопасность граждан при проведении пасхальных мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено, отметили в управлении Росгвардии по региону.