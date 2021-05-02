Двух россиян незаконно прописал у себя безработный житель Псковского района

15:12, 02 мая 2021, ПАИ

В Псковском районе безработный незаконно прописал у себя двух граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

29 апреля в доме в деревне Старина Псковского района неработающий 40-летний пскович в нарушение требований миграционного законодательства незаконно прописал у себя двух граждан Российской Федерации.

Мужчина дал признательные показания. Полиция проводит проверку.