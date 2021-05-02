144 ДТП со сбежавшими с места происшествия водителями произошло в Пскове за три месяца

10:54, 02 мая 2021, ПАИ

За 3 месяца 2021 года в Пскове произошло 144 ДТП, в которых водители скрылись с места происшествия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По статистике ГИБДД УМВД России по городу Пскову, только с начала 2021 года и по настоящее время в Пскове произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием рейсовых автобусов ГППО «Псковпассажиравтотранс», с мест которых нарушители скрылись.

Водители транспортных средств, по вине которых произошли эти ДТП, разбивали левые боковые зеркала заднего вида в автобусах, отметили в ведомстве.