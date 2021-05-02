Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Пасхой

11:20, 02 мая 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с праздником Пасхи. Своё поздравление губернатор опубликовал в Instagram.

По словам главы региона, этот день много веков символизирует жизнь, добро, человеколюбие, жертвенность и всепрощение. Губернатор заявил, что Пасха даёт уверенность, что за любыми трудностями и невзгодами всегда настанет время радости и света.

«Сегодня в храмах проходят торжественные службы, а семьи собираются вместе за одним столом. Многие традиции этого дня бережно передаются из поколения в поколение. Желаю вам любви, взаимопонимания и заботы о ближних – того, что является фундаментом православия. Счастья, мира и благополучия каждому дому! Христос Воскресе!» – написал Михаил Ведерников.