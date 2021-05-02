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Псковичка стала победительницей всероссийского турнира по самбо в Твери

Псковичка Полина Ванюхина стала победительницей Всероссийского турнира по самбо памяти Великомученика Георгия Победоносца среди юношей и девушек 16 -18 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщила сама спортсменка.

Соревнования проходили 1 мая в Твери. 

«В моей весовой категории было 6 человек, первую и вторую схватку я выиграла досрочно. Третья схватка была с чемпионкой России, она далась мне трудно, но я смогла сделать бросок на один бал. Дальше я продолжала схватку в обороне. Пройдя в финал, я встретилась с представительницей ЦФО. Это было сложно, на протяжении всей схватки я вела себя активно, в отличии от своей соперницы. В итоге, ее наказали за пассивное поведение борьбы, и я выиграла финал. Благодаря этому, я подтвердила свое звание – КМС», - рассказала Полина Ванюхина.

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