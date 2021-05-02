Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё 77 человек в Псковской области заразились коронавирусом за сутки

За сутки в Псковской области коронавирусом заразилось ещё 77 человек, количество инфицированных в регионе теперь составляет 36 430. Об этом сообщает губернатор Псковской области в Instagram.

При этом, согласно статистике, за прошедшие сутки выздоровело 218 человек (всего – 27 489). За весь период пандемии от COVID-19 скончались 342 человека. 

Лаборатории за сутки провели 1 077 исследований, всего – 352 347.

Глава региона также заявил, что на сегодняшний день 45,5 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них полностью завершили вакцинацию 32 тысячи. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

02 мая 2021

Игорь Дитрих: Необходимо соблюдать все ограничительные меры на майских праздниках

02 мая 2021

Ещё 77 человек в Псковской области заразились коронавирусом за сутки

02 мая 2021

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Пасхой

02 мая 2021

Пункт вакцинации в торговом центре «Фьорд Плаза» оборудован всем необходимым — Михаил Ведерников

02 мая 2021

Митрополит Тихон поздравил псковичей с Пасхой

02 мая 2021

До 16 градусов прогреется воздух в Псковской области 2 мая

02 мая 2021

Православные христиане отмечают Пасху

01 мая 2021

В Великих Луках пасхальное богослужение пройдёт в прямом эфире

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...