Ещё 77 человек в Псковской области заразились коронавирусом за сутки

11:37, 02 мая 2021, ПАИ

За сутки в Псковской области коронавирусом заразилось ещё 77 человек, количество инфицированных в регионе теперь составляет 36 430. Об этом сообщает губернатор Псковской области в Instagram.

При этом, согласно статистике, за прошедшие сутки выздоровело 218 человек (всего – 27 489). За весь период пандемии от COVID-19 скончались 342 человека.

Лаборатории за сутки провели 1 077 исследований, всего – 352 347.

Глава региона также заявил, что на сегодняшний день 45,5 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них полностью завершили вакцинацию 32 тысячи.