Игорь Дитрих: Необходимо соблюдать все ограничительные меры на майских праздниках

11:51, 02 мая 2021, ПАИ

Депутат областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы Игорь Дитрих призвал жителей Псковской области соблюдать ограничительные меры во время майских праздников. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Игоря Дитриха, погода благоприятствует тому, чтобы люди собирались большими компаниями. Но это надо делать сейчас очень разумно, с соблюдением всех ограничительных мер.

«Собираться лучше в кругу семьи, чем с неизвестными друзьями-товарищами, особенно с теми, которые приехали из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Архангельска, из-за границы», – сказал замглавврача по хирургии.

Кроме того, собеседник агентства подчеркнул, что эпидемия коронавируса продолжает своё существование, она не закончилась. «Конечно, нужно обязательно прививаться, этим мы обезопасим себя, своих родственников и любимых», – добавил Игорь Дитрих.