Региональный Союз женщин России поздравил Эмилию Волтухову с 102-летием
Региональное отделение Союза женщин России поздравило Эмилию Волтухову с 102-летием. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова.
Активистки организации сегодня поздравили со 102-летием Эмилию Вольухову, которая проживает в Новосельском доме интернате Стругокрасненского района. От Союза женщин России председатель Стругокрасненского отделения Марина Павлова вручила женщине медаль Союза женщин России, цветы, праздничные шары и сладости.
Кроме того, в рамках акции «Пасхальные дни милосердия» активистки СЖР собрали и передали проживающим в интернате книги и картины для раскрашивания по номерам, а также сладости.
Ранее сообщалось, что Эмилия Вольухова сделала прививку от коронавируса.
Пункт вакцинации в торговом центре «Фьорд Плаза» оборудован всем необходимым — Михаил Ведерников