Региональный Союз женщин России поздравил Эмилию Волтухову с 102-летием

14:10, 02 мая 2021, ПАИ

Региональное отделение Союза женщин России поздравило Эмилию Волтухову с 102-летием. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова.

Активистки организации сегодня поздравили со 102-летием Эмилию Вольухову, которая проживает в Новосельском доме интернате Стругокрасненского района. От Союза женщин России председатель Стругокрасненского отделения Марина Павлова вручила женщине медаль Союза женщин России, цветы, праздничные шары и сладости.

Кроме того, в рамках акции «Пасхальные дни милосердия» активистки СЖР собрали и передали проживающим в интернате книги и картины для раскрашивания по номерам, а также сладости.

Ранее сообщалось, что Эмилия Вольухова сделала прививку от коронавируса.