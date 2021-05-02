Великолукский боксёр Руслан Шамилов стал победителем в турнире «Горилла ММА Серия-31: Время новых героев»

18:05, 02 мая 2021, ПАИ

Великолукский боксёр Руслан Шамилов пополнил свою копилку достижений ещё одной победой на профессиональной арене, сообщает «Великолукская правда. Новости».

«В Санкт-Петербурге завершился турнир «Горилла ММА Серия-31: Время новых героев». Он принёс яркую победу великолукскому боксёру Руслану Шамилову. Руслан досрочно, в своей любимой манере, завершил бой, отправив в нокаут соперника Бободжона Тогаева в первом же раунде. Поздравляю нашего спортсмена с отличным результатом и желаю новых красивых поединков! Так держать!» – поздравил Руслана депутат Государственной Думы Александр Козловский.