Драмтеатр приглашает псковичей на открытие выставки необычных работ петербургского художника Iskanderа

19:52, 02 мая 2021, ПАИ

5 мая в 18:00 состоится открытие выставки петербургского художника, известного под псевдонимом Iskander, сообщается в Instagram-аккаунте театра. На выставке будет представлена серия работ, объединённых оригинальным живописным методом и концепцией, берущей начало в философии русского космизма XX века.

«Мысли-нити, сплетаясь в затейливую ткань, формируют пантеон выдающихся представителей человечества. Представленные портреты учёных, писателей, философов лишь фрагменты безграничного духовного полотна, а их мысли – энергия космоса, закручивающегося вокруг стержня времени», – пишут в соцсети.

Выставка будет работать до 6 июня. Вход свободный. Также работает галерея «ЦЕХ», она открыта ежедневно с 16:00 до 19:00.