Жительнице Бежаницкого района нужна экстренная помощь в борьбе с онкологией

20:48, 02 мая 2021, ПАИ

Поддержать девушку просит редакция газеты «Сельская новь».

«Друзья, знакомые, подписчики и просто хорошие люди. В день Светлой Пасхи поможем ближнему!» – пишет издание.

С февраля по настоящее время Марина – так зовут девушку – находится на лечении. На сегодняшний день бесплатный препарат для проведения химиотерапии закончился. В аптеке тоже его можно приобрести только на заказ и за очень большие деньги. На один курс химиотерапии нужно порядка 200 000 рублей.

«Следующий курс намечен на 19 мая, но сколько будет нужно всего – неизвестно. Я не сижу без дела, я работаю и всё, что я зарабатываю, трачу на лечение. Мои родные и друзья знают, что я до последнего не хотела открывать сбор, хотела сама со всем справиться, но, к сожалению, не получается. Поэтому я вынуждена обратиться за вашей помощью. Пожалуйста, сделайте максимальный репост этой записи в любых соцсетях. Возможно, нам вместе удастся собрать хотя бы на эти два курса, а там дальше посмотрим. Помогите, пожалуйста, мне побороть эту болезнь! Я очень хочу жить! Заранее благодарю за любую оказанную мне помощь», – написала Марина.

Реквизиты карты можно узнать в редакции газеты «Сельская новь».

