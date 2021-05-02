В деревне Тешевицы обнаружена незаконная мусорная свалка

22:18, 02 мая 2021, ПАИ

Сегодня, 2 мая, в редакцию газеты «Печорская правда» прислали видео, на котором зафиксирован факт грубейшего правонарушения. Неизвестные складировали строительный мусор в ангаре, расположенном в деревне Тешевицы Печорского района.

Кроме этого, видны следы шашлычной вечеринки. Редакция газеты обращается ко всем, кто мог что-то видеть, сообщить журналистам издания. Конфиденциальность гарантируется.



