«Зенит» стал чемпионом России по футболу третий раз подряд
В воскресенье петербургский клуб разгромил идущий вторым в таблице «Локомотив» со счётом 6:1 и завоевал титул за два тура до окончания первенства, передаёт ТАСС.
В составе победителей забитыми мячами отметились Артём Дзюба (19-я, 51-я минуты), Сердар Азмун (39, 45+3 – с пенальти, 46) и Малком (67). У проигравших отличился Франсуа Камано (56).
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