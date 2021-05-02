В Новгородской области сотрудники МЧС спасли тонущего лося

22:45, 02 мая 2021, ПАИ

Сегодня, 2 мая, сотрудники МЧС вытащили из водоёма тонувшего лося, пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС Новгородской области.

«Сегодня в экстренные службы поступил необычный вызов. Очевидцы сообщили, что в канаве рядом с населённым пунктом Борки Новгородского района тонет лось», — говорится в сообщении регионального МЧС в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели применили широкие ленты, с помощью которых попавший в беду лось был извлечён из водоёма. Животное передали представителям охотхозяйства и специалистам для осмотра.