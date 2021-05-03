Три пожара и два ДТП произошло в Псковской области за последние сутки

09:11, 03 мая 2021, ПАИ

​

Три техногенных пожара и две автомобильной аварии произошли в Псковской области за последние сутки. Об этом сообщает ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области.

По данным МЧС, пожары неприродного характера были потушены в деревне Лопатино Пушкиногорского района, на 1-ом Корытовском шоссе в гаражном кооперативе №21 Пскова и в деревне Черёха Псковского района.

Также МЧС ликвидировало последствия ДТП в Плюсском районе на 5-ом километре дороги Ляды-Струги-Красные и в деревне Изборск Печорского района.