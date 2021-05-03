Сегодня отмечается Всемирный день свободы печати

09:29, 03 мая 2021, ПАИ

3 марта отмечается Всемирный день свободы печати, пишет «Парламентская газета».

Памятная дата была утверждена на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году по инициативе журналистов стран Африки. Именно 3-го мая в 1991-м году в Намибии представители африканской независимой прессы приняли «Виндхукскую декларацию», в которой призывали все страны мира обеспечить свободу прессы и её демократический характер.