В Гдове состоялся легкотлетический пробег
2 марта в Гдове состоялся традиционный легкотлетический пробег «Гдовская весна», пишет газета «Гдовская заря».
«Легкоатлетический пробег «Гдовская весна» вновь собрал всех любителей активного образа жизни в маленьком провинциальном городе, что находится на берегу Чудского озера», – сообщает газета.
Забеги были организованы как для взрослых, так и для детей. А пожилые гдовичи приняли участие в соревновании по скандинавской ходьбе.
Все спортсмены получили памятные медали с белым аистом и сувенирное кондитерское изделие.
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