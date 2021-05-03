В Гдове состоялся легкотлетический пробег

10:46, 03 мая 2021, ПАИ

2 марта в Гдове состоялся традиционный легкотлетический пробег «Гдовская весна», пишет газета «Гдовская заря».

«Легкоатлетический пробег «Гдовская весна» вновь собрал всех любителей активного образа жизни в маленьком провинциальном городе, что находится на берегу Чудского озера», – сообщает газета.

Забеги были организованы как для взрослых, так и для детей. А пожилые гдовичи приняли участие в соревновании по скандинавской ходьбе.

Все спортсмены получили памятные медали с белым аистом и сувенирное кондитерское изделие.