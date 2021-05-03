Автомобиль съехал в кювет в Печорском районе

11:01, 03 мая 2021, ПАИ



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»









3 мая около 00:05 на 1-м километре автодороги Изборск – Кильск – Косыгино произошла авария, передаёт корреспондент газеты «Печорская правда».

Автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 41-летнего изборянина съехал в кювет и опрокинулся. По предварительной информации, водитель «девяносто девятой» получил травмы головы, переломы челюсти и шейного отдела. Мужчина госпитализирован в Псковскую областную больницу. Водительского удостоверения у изборянина не оказалось. Автомашина получила технические повреждения.