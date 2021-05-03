Топ-10 самых популярных мест для летнего отпуска у россиян

11:10, 03 мая 2021, ПАИ

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Эксперты назвали самые востребованные в России направления для летнего отдыха, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от tutu.ru.

Согласно исследованию, рейтинг самых популярных мест для отпусков в России возглавляют Симферополь, Сочи и Анапа.

«Самое востребованное авианаправление у путешественников из Москвы на лето – это Симферополь, на него приходится около 40 % спроса. На аэропорты Краснодарского края суммарно приходится около 37 % оформленных из Москвы билетов, причём доля каждого из курортов региона подросла по сравнению с прошлым годом», – говорится в исследовании.

Также в топ-10 популярных направлений вошли Геленджик, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Владивосток и Махачкала.

По данным tutu.ru, стоимость билетов на самолёт из Москвы в Симферополь за год увеличилась на 6 %, до 6700 рублей за билет в одну сторону, в Сочи – на 1 %, до 6400 рублей, а в Анапу – на 2 %, до 6800 рублей.