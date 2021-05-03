Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области
Список самых заражённых коронавирусом районов Псковской области опубликовал официальный Telegram-канал Псковской области.
Самое большое число пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Псковском, Островском и Невельском районах.
Статистика по районам:
Псковский район – 3022
Островский район – 1849
Невельский район – 1425
Порховский район – 1140
Новосокольнический район – 970
Опочецкий район – 905
Великолукский район – 819
Дедовичский район – 778
Печорский район – 704
Себежский район – 587
Плюсский район – 570
Гдовский район – 538
Палкинский район – 402
Новоржевский район – 381
Стругокрасненский район – 366
Пушкиногорский район – 340
Бежаницкий район – 339
Куньинский район – 334
Пустошкинский район – 333
Пыталовский район – 321
Дновский район – 306
Локнянский район – 246
Красногородский район – 210
Усвятский район – 198
Среди иногородних на сегодня зарегистрировано 44 случая заражения.