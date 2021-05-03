Посмотреть на Россию глазами иностранца псковичей приглашает проект «Ветка»

13:13, 03 мая 2021, ПАИ

Сегодня в кинотеатре «Арзамас» проекта «Ветка» состоится просмотр фильма «Россия глазами иностранцев». Об этом сообщается в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

«Как сторонние наблюдатели оказываются более проницательными, чем внутренние? Как Джайлс Флетчер разозлил не только русское, но и британское государство? За что иностранцы хвалили Петра I, а за что ругали? Зачем иностранцы приезжали в Россию и как предлагали её менять? Об этом и не только узнаем сегодня», – сообщают организаторы просмотра.

Показ состоится в Новом зале театра драмы в 19:00. Вход свободный.