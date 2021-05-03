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Общество

Мошенники обманули псковичку на 250 тысяч рублей

pixabay.com

Из-за обмана мошенников псковичка лишилась 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 37-летней жительнице Пскова позвонили злоумышленники, представившись сотрудниками банка. Они сообщили женщине, что её деньги находятся под угрозой, поэтому их следует перевести на «безопасный счёт». Псковичка, поверив мошенникам, перевела на их счёт 250 тысяч рублей.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело и ведётся расследование.

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