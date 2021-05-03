Volkswagen опрокинулся из-за взорвавшегося колеса в Бежаницком районе

16:21, 03 мая 2021, ПАИ

3 мая около 14:00 легковой автомобиль опрокинулся на автодороге в Бежаницком районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Сельская новь».

По предварительной информации, во время движения у автомобиля взорвалось колесо. После этого транспортное средство опрокинулось. Один из участников ДТП получил травму уха, госпитализирован не был. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.