В Великих Луках пройдёт межрегиональный чемпионат по лёгкой атлетике
4-го и 5-го мая в Великих Луках состоится чемпионат Псковской области по лёгкой атлетике, в котором примут участие все районы нашего региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации Легкой атлетики Псковской области Александр Камезин.
Спортсмены будут соревноваться в беге на длинные и короткие дистанции, в беге с барьерами, эстафетах, метании, прыжках в длину и высоту, толкании ядра, метании копья и диска.
По результатам турнира будет собрана команда для участия в Первенстве Северо-Западного федерального округа, которое пройдет с 30 мая по 1 июня в Брянске.
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