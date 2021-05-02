Коллектив псковского театра спортивных миниатюр пригласили в Париж
Коллективу спортивной школы «Бригантина» пришёл вызов в Париж. Об этом Псковскому агентству информации сообщила тренер отделения спортивной аэробики Анжелика Алексеева.
В марте псковские спортсменки участвовали в финале международного конкурса «Танцемания» и стали лауреатом 2-й степени. Сейчас в числе лучших команда получила приглашение на Международный Молодежный Форум стран Восточной Европы, который пройдёт в Париже.
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