Коллектив псковского театра спортивных миниатюр пригласили в Париж

16:53, 03 мая 2021, ПАИ

Коллективу спортивной школы «Бригантина» пришёл вызов в Париж. Об этом Псковскому агентству информации сообщила тренер отделения спортивной аэробики Анжелика Алексеева.

В марте псковские спортсменки участвовали в финале международного конкурса «Танцемания» и стали лауреатом 2-й степени. Сейчас в числе лучших команда получила приглашение на Международный Молодежный Форум стран Восточной Европы, который пройдёт в Париже.