«Кроношпан» реализует масштабную инициативу в Башкортостане

17:48, 03 мая 2021, ПАИ

«Сладкий проект»: «Кроношпан» реализует масштабную инициативу в Башкортостане

Филиал предприятия «Кроношпан» в Уфе вместе с Министерством лесного хозяйства и Министерством сельского хозяйства приступили к реализации проекта, направленного на поддержание традиционных видов деятельности. Руководство компании «Кроношпан» уже закупило 30 000 сеянцев липы и передало их партнёру, который будет выращивать деревья. Воспроизводство посадочного материала в питомниках — крупный долгосрочный проект, сообщает издание «Комсомольская правда». Позднее предприятие откроет собственный питомник, где на профессиональном уровне будет ухаживать за липами. Подрощенные сеянцы высадят у зарегистрированных пасек. Потенциально такая инициатива поможет увеличить долю липняка в лесном секторе.

Сложно представить башкирский лес без липняков, преимущественно располагающихся на Уфимском плато и Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Но и в других частях республики липа широко распространена. Близ медоносных деревьев располагаются пасеки, ведь пчеловоды знают, что легендарный башкирский мёд получается во многом благодаря душистой липе.

Пчеловодство — важный актуальный вопрос для Башкирии, который входит в стратегический план регионального развития. В ближайшее десятилетие планируется инвестировать около миллиарда рублей в укрепление отрасли и усиление бренда «башкирский мёд». Это важно не только с точки зрения усиления региональной экономики и увеличения поставок как внутри страны, так и за рубеж. Повышение экспортного потенциала — важная задача, которую необходимо решать комплексно.

Деревья являются базой для развития традиционного вида деятельности. При этом стоит отметить, что инициатива предприятия «Кроношпан» уникальна. Ранее липу целенаправленно не выращивали, выбор делали в сторону елей и сосен. Поэтому проект действительно значим, ведь увеличение популяции липы станет большой поддержкой для пчеловодов - людей, чья деятельность во многом зависит от медоносных деревьев.

Предприятие «Кроношпан» регулярно реализует проекты по высадке деревьев, осенью 2020 года по инициативе компании высадили около 3 тысяч саженцев близ пасек. Это важно не только для поддержки пчеловодов, но и для сохранения биоразнообразия в регионе. Руководство «Кроношпана» помогает и в развитии и укреплении бортничества, особенного вида пчеловодства, имеющего уникальную историческую ценность.