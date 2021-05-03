5 мая в Пскове откроется выставка петербургского художника «Мыслеткань»

18:03, 03 мая 2021, ПАИ

5 мая в 18:00 в галерее «ЦЕХ» откроется выставка петербургского художника, известного под псевдонимом Iskander. Об этом сообщается на сайте Псковского театра драмы имени Пушкина.

Как рассказали организаторы выставки, зрителям будет представлена серия работ, объединённых оригинальным живописным методом, берущим начало в философии русского космизма XX века.

Выставка будет открыта для посещения до 6 июня ежедневно с 16:00 до 19:00. Галерея «ЦЕХ» находится в новом здании Псковского театра. Вход свободный.