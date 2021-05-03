Камчатка ближе, чем ты думаешь – ПАИ-live с Сергеем Ремером
В России в последние десятилетия помимо традиционных государственных детских загородных лагерей существуют частные коммерческие лагеря, как правило тематические и заметно отличающиеся от государственных.
В Псковской области одним из первых и сейчас самых популярных подобных лагерей стала «Камчатка», в которую уже больше 10 лет приезжают дети не только из других областей России, но и из других стран.
Директор и основатель «Камчатки» Сергей Ремер рассказал в эфире ПАИ-live, чем отличается этот лагерь от традиционных, как пришла идея его создать, что помогало и что мешало на пути становления «Камчатки».
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