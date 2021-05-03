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Директор псковского лагеря – о предложенной президентом программе поддержки детского отдыха: Это хорошая инициатива

Директор и организатор частного лагеря «Камчатка» Сергей Ремер считает хорошей инициативой озвученное президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию предложение по поддержке детского загородного отдыха. Об этом Сергей Ремер заявил в эфире проекта ПАИ-live.

«Наш президент в послании Федеральному Собранию говорил о подобных компенсациях для детского отдыха. Я считаю, что если сделать всё правильно, по уму, то это будет работать. Для этого нужно, чтобы компенсация шла не через кучу бюрократических механизмов, а напрямую родителям. Ты покупаешь путёвку, подтверждаешь это платежным поручением и неважно коммерческий это лагерь или государственный, и тогда ты получаешь компенсацию. И тогда мы уберём кучу бюрократических элементов, которые перекладывают бумажки, получают зарплату, и максимально упростим эту систему. Тогда эти деньги действительно будут доходить до родителей, которые являются основными потребителями этой услуги. Если правительство примет решение, например, о компенсации в 10 тысяч рублей, то дайте эти деньги родителям, если они купили путёвку. И неважно, куда он едет и кто проводит этот лагерь. Если лагерь в реестре, его деятельность разрешена, компенсируйте стоимость путёвки родителям и всё», – сказал Сергей Ремер.

Напомним, что 21 апреля во время послания президента Федеральному Собранию Владимир Путин призвал сделать детский отдых максимально доступным в России. В частности, глава государства предложил возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь.

Отметим, что программа поддержки детского отдыха, предложенная президентом России во время послания Федеральному Собранию, начнёт работать в двадцатых числах мая и продлится до конца 2021 года.

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