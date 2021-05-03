В Великих Луках на День Победы не планируют массовых торжеств в связи с эпидемиологической обстановкой

19:52, 03 мая 2021, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский сообщил в Instagram, что на День Победы в связи с непростой эпидемиологической обстановкой массовых торжеств не будет. Глава отметил, что администрация сделает всё возможное, чтобы достойно отметить эту важную и дорогую всем нам дату. Об этом написал городской сайт Луки.ру.



7 мая в Великих Луках стартует Всероссийская акция «Георгиевская лента». Участники движения «Волонтеры Победы» будут раздавать ленточки на улицах.



8 мая в 9:00 на Братском кладбище воинов Советской армии состоятся одиночные возложения цветов и венков. В этот же день ветераны, молодежь, юнармейцы примут участие во Всероссийской акции по высадке деревьев «Сад памяти». Возле Братского кладбища и у объездной дороги высадят саженцы березы и дуба.



День Победы в Великих Луках начнется с богослужений в храмах города. В 10:00 на площади Ленина планируется прохождение военнослужащих торжественным маршем.

«Заострю ваше внимание на том, что вход на это мероприятие будет строго по пригласительным и специальным бейджам», — сообщил Николай Козловский и добавил, что посмотреть парад можно будет онлайн в социальных сетях и на Youtube-канале.

9 мая на 11:30 запланировано проведение торжественного митинга возле Вечного огня, опять же с соблюдением всех санитарных норм и в ограниченном режиме.

«Хочу акцентировать внимание, что все мероприятия пока только планируются, потому что последнее слово за Роспотребнадзором. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации до 9 мая план праздничных мероприятий будет скорректирован», — рассказал глава города.