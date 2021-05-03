Жителей Псковской области просят сообщать об отключении электроэнергии

20:43, 03 мая 2021, ПАИ

В нескольких деревнях Псковской области жители остались без электроэнергии. Всему виной оказался сильный порывистый ветер. Псковские энергетики введены в режим повышенной готовности, сообщают в филиале компании «Россети Северо-Запад».

Специалисты попросили жителей Псковской области своевременно сообщать об отключении электроэнергии или о замеченном повреждении электросетей и энергообъектов по единому бесплатному круглосуточному номеру 8-800-220-0-220.

В сетевой компании напоминают, что приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение нельзя.