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Жителей Псковской области просят сообщать об отключении электроэнергии

Из-за порывистого ветра могут быть дальнейшие отключения электроэнергии. Фото Вконтакте

В нескольких деревнях Псковской области жители остались без электроэнергии. Всему виной  оказался сильный порывистый ветер. Псковские энергетики введены в режим повышенной готовности, сообщают в филиале компании «Россети Северо-Запад».

Специалисты попросили жителей Псковской области своевременно сообщать об отключении электроэнергии или о замеченном повреждении электросетей и энергообъектов по единому бесплатному круглосуточному номеру 8-800-220-0-220.

В сетевой компании напоминают, что приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение нельзя.

 

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