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Частицу российского Вечного огня повезли словацкие мотоциклисты из Москвы к себе на родину

Из Москвы в Словакию повезут частицу Вечного огня. Фото Instagram

Частицу Вечного огня доставят из Александровского сада Москвы в Словакию. Об этом Псковскому агентству информации рассазали в областном госархиве.

5 мая участникам гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии» специальный факел передаст председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. От этого огня будет зажжена лампада, которую мотоциклисты планируют доставить на территорию своей страны.
Всё это – часть историко-мемориальной акции «Путь героического огня». От частицы Вечного огня будут зажжены лампады в памятных местах 268 населённых пунктов, в их числе Братислава, Зволен, Липтовски-Микулаш, Свидник.

1 мая мотоциклисты двинулись в путь.

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