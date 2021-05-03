Руководство «Экопрома» выразило благодарность двум ученицам псковской школы № 23

21:17, 03 мая 2021, ПАИ

Директор регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области – филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв и заместитель директора Марина Мезенцева 30 апреля посетили среднюю общеобразовательную школу № 23 Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, руководство филиала ООО «Экопром» вручило памятные подарки двум ученицам 5-го класса за их неравнодушие к проблемам чистоты и экологии города.

Подробности – в видеосюжете.