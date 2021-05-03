Две тонны белорусской говядины не пропустили через границу Псковской области

21:22, 03 мая 2021, ПАИ

В Невельском районе Псковской области должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области было приостановлено движение транспортного средства, в грузовом отсеке которого находилась говядина в четвертинах на кости, незаконно перевозимая из Республики Беларусь в Санкт-Петербург. Согласно клеймам мясо было произведено белорусским предприятием УП «РивиераГрупп», сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что две тонны говядины перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товара. Также транспортировка мясосырья осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование.

Груз был возвращён в Республику Беларусь. Ранее ПАИ сообщало, что через границу не пропустили четыре тонны говядины.



