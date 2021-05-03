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Российская сборная обошла белорусов в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею

Российские юниоры обыграли белорусских хоккеистов на чемпионате мира. Фото РИА Новости

Сборная России выиграла у команды Беларуси со счётом 5:2 в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет). Турнир проходит в США, сообщает ТАСС.

У россиян шайбы забросили Матвей Мичков (5-я минута), Данила Юров (16), Артём Дуда (23), Иван Мирошниченко (47) и Всеволод Гайдамак (49). У белорусов отличились Илья Морозов (28) и Федор Николаеня (32).

Российские спортсмены по итогам предварительного этапа заняли второе место в группе B. Наши хоккеисты обыграли американцев (7:6 ОТ), немцев (6:1) и чехов (11:1), а также проиграли финнам (3:4 ОТ). Белорусы стали третьими в группе А.

В других четвертьфиналах чехи сыграют с канадцами (3 мая в 23:00 мск), финны – со швейцарцами (4 мая в 01:30 мск), американцы – со шведами (4 мая в 4:00 мск). Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее. Россияне точно не сыграют с командой Канады. Полуфинальные встречи пройдут в ночь на 6 мая, матч за третье место и финал состоятся в ночь на 7 мая.

Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас). Хоккеисты проживают в «пузыре». Из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам первенства никто не покинет элиту. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года обыграла команду России. 

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