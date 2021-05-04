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Международный день пожарных отмечается 4 мая

4 мая отмечается Международный день пожарных, пишет calend.ru.

День установлен в память о трагических событиях, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года в Австралии. Тогда при исполнении своего служебного долга погибло пятеро пожарных. В качестве даты был выбран день чествования Святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных.

Традиционно 4 мая пожарные во многих странах мира вспоминают своих товарищей, отдавших свои жизни во имя жизни других людей. К памятникам и мемориалам подносят венки, в подразделениях наряду с торжественными мероприятиями проводят мероприятия памяти.

Символом дня является красно-синяя лента, где красный цвет символизирует собой пламя, а синий – воду. Пожарный, выполняя свою работу, становится борцом с огненной стихией, используя в своих целях силу другой стихии – воды.

Во многих странах 4 мая является профессиональным праздником и для всех работников служб экстренной помощи, работающих, так же как и пожарные, в круглосуточном режиме дежурства и часто выполняющих свои обязанности плечом к плечу с пожарными.

В России День пожарной охраны отмечается 30 апреля, День работника скорой медицинской помощи — 28 апреля.

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