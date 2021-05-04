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Общество

Проклинать нечистую силу советует сегодня народный календарь

4 мая отмечается день памяти священномученика Януария (Ианнуария), а также мучеников Прокла (Прокула), Соссия, Фавста и других. Об этом сообщает calend.ru.

По преданию, Януарий в юном возрасте стал христианином, вскоре был рукоположен в сан епископа. Во время гонений императора Диоклетиана на христиан молодой священнослужитель регулярно посещал диаконов Соссия и Прокла, томящихся в темнице, и вместе с ними совершал литургию. Во время одного из таких богослужений Януария арестовали, а после вместе с мучениками бросили в печь. Однако христиане остались невредимы. Затем их отдали на съедение зверям, но хищники их не тронули. В результате Януария и его товарищей обезглавили.

На Руси праздник получил имя Прокла. В этот день было принято проклинать нечистую силу. Старики выходили за околицу, вставали лицом на запад (эта сторона света считалась символом тьмы) и произносили заговоры, чтобы злые силы отступили.

В народе наступало ляльное время — период игр и танцев. Девушки в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и пели песни. А по черемухе судили о погоде: чем раньше она зацветала, тем более жаркое прогнозировалось лето.

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