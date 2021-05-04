Легкоатлетический пробег «Дулаг-100» состоится в Порховском районе 6 мая

09:30, 04 мая 2021, ПАИ

6 мая состоится 3-й легкоатлетический пробег, посвященный 77-летию освобождения узников концлагеря «Дулаг-100». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В связи с этим с 17:30 до 18:30 будет временно прекращено движение транспортных средств по участку автомобильной дороги Порхов - Дно от мемориала Дулаг-100 (км 2+620) до км 4+800.

Перекрытие дороги необходимо для обеспечения безопасности участников и зрителей. Временное прекращение движения обеспечит администрация Порховского района.