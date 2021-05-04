В Стругах Красных утром выпал снег

09:38, 04 мая 2021, ПАИ

В Стругах выпал снег, сообщает газета «Струги». Издание отметило, что с утра дождь шел, а потом начался и снегопад, а «цветочки укрыло белым покрывалом». Такое развитие событий в апреле прогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, снег в средней полосе России выпадает и в мае, и даже в июне. Но он обычно не задерживается на земле, так как она к этому времени уже хорошо прогрета.

«Установление снежного покрова в мае после снегопада - невероятно редкое событие. В последний раз в первой половине мая серьезные снегопады были в 2017 году. Тогда снег действительно лег - установился временный снежный покров. В целом же, по статистике, снег в мае выпадает примерно раз в два-три года. Поэтому исключать того, что и нынешний май не преподнесет сюрпризов, нельзя», - поделился Вильфанд с журналистами «Российской газеты».