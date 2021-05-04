Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Стругах Красных утром выпал снег

В Стругах выпал снег, сообщает газета «Струги». Издание отметило, что с утра дождь шел, а потом начался и снегопад, а «цветочки укрыло белым покрывалом».  Такое развитие событий в апреле прогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, снег в средней полосе России выпадает и в мае, и даже в июне. Но он обычно не задерживается на земле, так как она к этому времени уже хорошо прогрета.

«Установление снежного покрова в мае после снегопада - невероятно редкое событие. В последний раз в первой половине мая серьезные снегопады были в 2017 году. Тогда снег действительно лег - установился временный снежный покров. В целом же, по статистике, снег в мае выпадает примерно раз в два-три года. Поэтому исключать того, что и нынешний май не преподнесет сюрпризов, нельзя», - поделился Вильфанд с журналистами «Российской газеты».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

04 мая 2021

Пользователи Ростелекома в Пскове остались без интернета
04 мая 2021

В Стругах Красных утром выпал снег
04 мая 2021

Владимир Путин назначил судей в Псковской области
03 мая 2021

З мая – День кондитера. Кондитерское дело не только вкусное, но и большое
03 мая 2021

27 заявок подали спортсмены на участие в 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках

03 мая 2021

На телебашнях страны включили подсветку в поддержку акции «Бессмертный полк»
03 мая 2021

Россия после майских праздников может начать полётные программы в Египет
03 мая 2021

Руководство «Экопрома» выразило благодарность двум ученицам псковской школы № 23

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...