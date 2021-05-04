В пяти регионах России превышен эпидпорог по ОРВИ

09:59, 04 мая 2021, ПАИ

На прошедшей неделе в России порог заболеваемости ОРВИ по совокупному населению был превышен в пяти субъектах. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Среди детей в возрасте до 2 лет недельный эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в одном субъекте, среди детей от 3 до 6 лет – также в одном. Дети в возрасте 7–14 лет стали чаще болеть еще в регионе, среди лиц старше 15 лет эпидпорог выше показателей в 17-ти субъектах.

В Роспотребнадзоре отметили, что в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), активность вирусов гриппа в странах Европейского региона регистрируется на межэпидемическом уровне.